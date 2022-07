Santa Maria Cilento, ai saluti Simonetti e l'attaccante Cunzi

Il Santa Maria Cilento dopo gli annunci delle riconferme del capitano Campanella del fantasista Donato Capozzoli e dell'attaccante Italo-romeno Madalin Tandara, deve fare i conti con due uscite importanti, infatti lasciano il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, il centrocampista Francesco Simonetti, 31 anni, che si è accasato in eccellenza con il San Marzano del neo trainer Franco Fabiano, e l'attaccante napoletano Evangelista Cunzi, 38 anni, che lo scorso anno con i il club di Castellbate ha realizzato 7 reti tra cui quella con il Trapani, definita la più bella rete dell'anno dall'emittente televisiva 105 tv. Cunzi, vanta con circa 400 presenze tra serie C e D. L'attaccante, ha trovato l'intesa con il Lamezia Terme in serie D.