Il Santa Maria Cilento oltre ad essere la piacevole realtà nel campionato di serie D dove a dispetto del suo ruolo di matricola assoluta in quarta serie, si segnala anche per l'utilizzo di giovani under oltre al numero imposto dal regolamento che ne prevede quattro per ogni gara. E il Dipartimento Interregionale con l'inziativa denominata " Giovani di Valore" mette in palio 450 mila euro da distribuire alle prime tre squadre dei nove gironi. E in questa speciale classifica il team di Gianluca Esposito, che si conferma tecnico capace di valorizzare al massimo i giovani, occupa la seconda posizione distanziata di solo 13 punti: 274 rispetto ai 287 del Rende compagine che a dipsetto dei giallorossi cilentani occupa l'ultima posizione in campionato, per cui i giallorossi potrebbero migliorare la loro posizione, e accaparrarsi i 25mila euro, che spettano alla prima, mentre 15mila vanno alla seconda, e 10mila alla terza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA