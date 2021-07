Il Santa Maria Cilento prende il difensore Gargiulo dal Sorrento

Il Santa Maria Cilento si assicura un difensore in quota under che vanta già esperienze sia in serie D ma anche in C con la Paganese. Si tratta di Alessandro Gargiulo, classe 2000. Dopo le esperineze con le casacche con Aversa e Bitonto, e arrivato dal Sorrento dove ha giocato nell'ultima stagione e ha raggiunto l'intesa con il club giallorosso del presidente Tavassi. Il difensore accompagnato dal suo procuratore Iacono, ha sottoscritto l'accordo con il dg Guariglia e il ds Amodio.

Le prime dichiarazioni di Gargiulo al momento della firma sono di grande entusiasmo per questa nuova avventura: Sono felice di approdare in Cilento, il Santa Maria è una bella realtà, dove ritrovo il ds Amodio. Ora spero di dare il mio contributo con questa nuova maglia per il raggiungimento dei traguardi del club».