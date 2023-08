Santa Maria Cilento ancora un innesto arriva Nicoletti, ex Salernitana primavera

Alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia che ci sarà domenica nel turno casalingo con la Paganese, il Santa Maria Cilento mette a segno un altro colpo di mercato.

Il giovane Alessio Nicoletti, 18 anni. Il centrocampista, è cresciuto nelle giovanili della Salernitana dove si è subito messo in mostra, evidenziano le sue qualità. La società cilentana, con il suo acquisto, tende ancora una volta a proseguire il suo ambizioso progetto dedicato ai giovani.

Nicoletti, si è messo già a disposizione di Ferullo ha così commentato il suo arrivo in giallorosso: "Sono molto contento dell'opportunità che mi è stata data.

Il Santa Maria Cilento è una società che ha lanciato tanti giovani calciatori e io sono contento di far parte di questa grande famiglia. Spero di giocarmi subito le mie carte e aiutare il mister e i compagni a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Intanto oggi c'è attesa per conoscere il girone in ci sarà inserita la società del presidente Tavassi.