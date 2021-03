Santa Maria Cilento, ancora un pari: finisce 1-1 con il fanalino Roccella

Per il Santa Maria Cilento resta il tabù vittoria nel girone di ritorno. I giallorossi del tecnico Gianluca Esposito, ancora una volta sono stati costretti a rimandare l'appuntamento con i tre punti. E dire che sul campo del fanalino Roccella le cose sembravano indirizzate sul binario giusto, ma poi alla fine arriva solo un pareggio (1-1). La formazione cilentana parte bene con il Roccella che si limita a difendere e a agire in ripartenza, e la prima frazione si chiude senza reti. Nella ripresa Maggio prova a creare lo scompiglio ma al 14' tira alto, poi al 22' si procura un rigore per un tocco di mano in area di un difensore calabrese, dal dischetto il bomber si fa ipnotizzare da Commisso che respinge, sulla ribattuta il più lesto è Tandara, che porta in avanti il Santa Maria. Il vantaggio dura soltanto 6 minuti, quando Guerrisi marca la rete del pareggio per il Roccella. Il Santa Maria nel finale prova a riportarsi in avanti, ma il risultato non muta e i giallorossi devono rinviare l'appuntamento con la vittoria che proveranno a centrare giovedì nel turno casalingo con il San Luca.