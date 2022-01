Santa Maria Cilento ancora un rinvio con il San Luca: positivi nel club cilentano

Il Covid-19 colpisce ancora il Santa Maria Cilento e alla vigilia della gara di recupero con i calabresi del San Luca fissata per domenica 16 al Carrano di Castellabate, valida per la diciassettesima giornata di andata, ha subito un nuovo rinvio. La decisione è arrivata nella mattinata dopo che nel club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, nei consueti test anti-Covid, si è registrata la presenza di alcuni calciatori risultati positivi. Il club cilentano dopo aver espletato l'iter previsto dal Dipartimento Interregionale, ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara. I possessori del biglietto possono utilizzarlo in occasione della gara di recupero. Il Santa Maria Cilento, deve recuperare tre partite oltre a quella con il San Luca, anche con Biancavilla e Portici in trasferta.