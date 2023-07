Santa Maria Cilento arriva l'argentino Maydana dalla Mariglianese

Il Santa Maria Cilento si è assicurata le prestazioni del calciatore argentino Marcos Maydana per la stagione sportiva 2023/24. Centrocampista con propensione offensiva, Maydana 28 anni, è cresciuto nelle giovanili del Patronato in Argentina, dove ha esordito in prima squadra, prima di approdare in Europa.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Mariglianese, in serie D, e prima ancora, nella medesima categoria, ha difeso i colori dell’Aurora Alto Casertano.

Dopo la firma il centrocampista ha rilasciato le prime dichiarazioni: «Ringrazio la società cilentana per la fiducia nei miei confronti e sono particolarmente entusiasta di cominciare questa nuova avventura - afferma l’argentino alla pagina social del club cilentano - Non vedo l’ora di conoscere il mister, lo staff, i nuovi compagni con l’obiettivo di poterci togliere insieme tante belle soddisfazioni».