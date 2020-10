Alla vigilia della conclusione del mercato riservato ai dilettanti, il Santa Maria Cilento, piazza un altro innesto nel già ricco reparto avanzato, e mette a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, l'attaccante Giovanni Romano, 24 anni, con esperienze in serie C con l'Aversa Normana e poi i serie D con Albanova, Casalnuovo e Savoia. Romano, si è aggregato già con i nuovi compagni ed è disponbile per il prossimo impegno casalingo che attende la formazione giallorossa. Domenica Campanella e soci, saranno impegnati in casa al "Carrano" contro il fanalino Roccella ancora ferma a zero punti. Soddisfatto per la scelta fatta Giovanni Romano, ha parlato al canale ufficiale del club mostrando la sua disponibilità a contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dal presidente Francesco Tavassi: "Sono felice di poter vestire la maglia del Santa Maria Cilento, e spero di fare bene in questo team molto valido".

