Alla vigilia del ritorno in campo per il Santa Maria Cilento, impegnato oggi sul campo della capolista San Luca, la società del presidente Francesco Tavassi, ha annunciato l'arrivo del centrocampista under Danilo Sagliano, 18 anni, arrivato dal Nola. In precedenza era stato nel settore giovanile della Juve Stabia. Sagliano, è stato voluto dal tecnico Gianluca Esposito, il quale l'ha guidato nella passata stagione quando era al timone proprio della formazione vesuviana in serie D. Sagliano, è apparso soddisfatto della scelta fatta e di aver ritrovato mister Esposito: " Sono felice di ritrvare sul mio percorso il tecnico che mi ha guidato nella passata stagione e spero di far bene in una squadra come il Santa Maria che pur essendo una matricola sta dimostrando di ben figurare in quarta serie".

