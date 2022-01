Santa Maria, arriva dalla Juve Stabia il difensore Di Pasquale

Il Santa Mraia Cilento in attesa di ritornare a giocare si muove sul mercato riservato ai professionisti e il direttore sportivo Antonio Amodio, piazza un altro innesto da mettere a disposizione del tecnico Angelo Nicoletti. La società di Castellbate, del presidente Francesco Tavassi, si è assicurata le prestazioni del difensore Francesco Di Pasquale,19 anni, il quale è di proprietà della Juve Stabia, con cui ha svolto tutta la fase nelle squadre giovanili, il difensore ha iniziato la stagione in serie D con la casacca del Brindisi, da stamane ha cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni e ha avuto il tempo per la foto di rito nella sede del club con la nuova maglia giallorossa del Santa Maria Cilento.