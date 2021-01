Il Santa Maria Cilento vera rivelazione di questa stagione intende ancora essere una protagonista in modo positivo e dopo aver agguantato il pareggio allo scadere a Licata, prova a fare uno sgambetto alla neo capolista Acr Messina del tecnico Novelli. Una sfida che ha il sapore particolare per l'attaccante dei cilentani Arcangelo Ragosta, che in passato ha vestito la cassacca della squadra dello stretto: " Per me è sempre un piacere giocare contro il Messina, dove ho lasciato un buon ricordo ma domani sarò a difendere i colori del Santa Maria e cercherò insieme ai compagni di portare a casa un risultato utile, pur sapendo che avremo di fronte un team cotruito per puntare in alto. Noi comunque ci siamo preparati al meglio e siamo consapevoli di poter centrare il successo e proseguire nel cammino che stiamo conducendo fin dall'inizio". Gianluca Esposito, appare intenzionato a proporre il solito 4-3-3. Si gioca al Carrano di Castellbate si parte alle ore 14.30 e arbitra D'Eusanio di Faenza.

