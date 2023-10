Santa Maria Cilento, arriva il lettone Silagalis

Alla immediata vigilia del derby cilentano con la Gelbison il Santa Maria del presidente Francesco Tavassi, ha annunciato un nuovo acquisto. Si tratta del lettone Haralds Silagailis.

Classe 2005, ala destra, Silagailis è già a disposizione del tecnico Osvaldo Ferullo in vista dei prossimi impegni ufficiali del club. Cresciuto nella Skonto Academy, Silagailis può già vantare delle presenze con le Nazionali giovanili della Lettonia, suo paese d’origine.

Dopo la firma e la foto di rito con la nuova casacca giallorossa Silagailis, ha cominciato ad allenarsi con in nuovi compagni e non è escluso che possa essere convocato per il match con la Gelbison.