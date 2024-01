Santa Maria Cilento arriva il Matera per trovare i tre punti nel girone di ritorno

Il Santa Maria Cilento prova a trovare la prima vittoria nell'anno solare e soprattutto per risalire da una sitiazione che comincia a diventare molto delicata dopo il brutto scivolone rimediato nello scontro diretto con il Bitonto.

La sfida con il Matera di certo non è delle più agevoli per i giallorossi cilentani che trovano una squadra in salute e in piena corsa per i playoff, ma per Campanella e soci, non sono ammesse altre distrazioni per non finire in coda alla graduatoria.

Per questa gara il tecnico Antonio Rogazzo, recupera anche Cocino che rientra dopo la squalifica, per cui dispone di tutto l'rorganico e proporrà il 4-3-3 con Catalano, che proverà a festeggiare il compleanno con una rete che manca da troppo tempo. Si gioca la Carrano di Castellabate, dove è prevista una nutrita rappresentanza di tifosi lucani che occuperanno il settore ospiti se ne annunciano almeno 150. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 arbitra Orlandi di Siracusa.