Santa Maria Cilento arriva l'attaccante Persano, ex Lupa Frascati

Mattia Persano, è un nuovo calciatore del Santa Maria Cilento. L'attaccante di origine salentine 27 anni, ha raggiunto l’accordo con il club cilentano e si è già allenato con i suoi nuovi compagni. Persano, arriva dalla Lupa Frascati, in serie D, ed è cresciuto nel settore giovanile del Lecce, con cui ha giocato in serie C e festeggiato la promozione in B. Nel campionato Primavera ha indossato le maglie di Napoli e Bologna, e nella sua carriera c’è anche un’esperienza nella serie A romena con l’ l’Hermannstadt.

In Italia, per lui, diverse esperienze in C anche con Rieti, Turris, Vibonese, Modena, Siracusa, Arezzo e Vibonese. Nelle ultime tre stagioni, invece, in D ha vestito le maglie dell’Arezzo, della Luparense e della Lupa Frascati.

«E’ una sfida stimolante in una società che mi ha voluto fortemente - afferma Persano - Ho trovato un bel ambiente, dove si può lavorare bene. A me non resta che ricambiare la fiducia del club per conseguire insieme gli obiettivi stagionali». Il Santa Maria Cilento domenica nella prima di campionato ospita il Gallipoli.