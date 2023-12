Santa Maria Cilento per l'attacco arriva Giuseppe Tedesco dal Prato

Il Santa Maria Cilento piazza un colpo in attacco e si assicura Giuseppe Tedesco. La società giallorossa del presidente Tavassi, ufficializza l’acquisto di Giuseppe Tedesco, 26 anni, nato ad Altamura.

Il calciatore è cresciuto nelle giovanili della Ternana per poi vestire le maglie dell’Altamura, Foggia, Cerignola e del Molfetta. Attaccante di grande esperienza, Tedesco ha trascorso la sua prima parte di stagione con il Prato nel girone D di Serie D.

Dopo la firma e la foto di rito, Tedesco, ha espresso le sue prime dichiarazioni in maglia giallorossa: “Sono davvero contento di poter abbracciare questo progetto. Mi metterò subito a disposizione del tecnico e dei compagni per dare una mano. Il campionato è lungo e combatteremo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi”.