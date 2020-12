Il Santa Maria Cilento, dopo il buon pari con l'ex capolista San Luca, ritrova il campo amico dopo quasi due mesi e domani nell'anticipo della nona giornata di campionato di serie D giorone I, affronta i siciliani del Dattilo,compagine che con 10 punti appare in una situazione di classifica appena fuori dai quartieri nobili e di questo ne è consapevole l'allenatore in seconda della formazione giallorossa Cosimo Baldassarre, nel presentare la sfida di domani pomeriggio: " Troveremo una squadra ben messa in campo preparata sia tecnicamente che tatticamente, ma noi faremo la nostra partita e attraverso il nostro gioco cercheremo di centrare i 3 punti e continuare sulla scia di quanto fatto finora. E mister Gianluca Esposito, avrà tutti a disposizione per cui siamo fiduciosi e speriamo di fare un bel regalo ai nostri tifosi". E i sostenitori del club di Castellabate potranno seguire i loro beniamini attraverso la diretta sulla pagina Facebook del club acquistando l'evento al costo di 5.49 euro. La gara che avrà inizio alle ore 14.30 sarà diretta da Gigliotti della sezione di Cosenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA