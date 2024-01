Santa Maria Cilento-Barletta 0-0: regge il muro dei pugliesi

Al Santa Maria Cilento non riesce l'obiettivo di agganciare in classifica il Barletta. I giallorossi di Rogazzo in ritardo di tre lunghezze rispetto agli avversari, hanno disputato una gara molto propositiva ma non sono riusciti a sbloccare il risultato e al triplice fischio si sono dovuti accontentare di un pareggio che smuove solo di poo la graduatoria e di certo non fa compiere grandi passi in avanti ai cilentani che restano in piena bagarre.

Gli uomini di Rogazzo, ci hanno provato soprattutto nella prima frazione quando nel taccuino si notano solo azioni dei padroni di casa a partire da Catalano (9') Chironi (13') Nunziante (13') Coulibaly (31').

Nella ripresa la squadra di Bitetto, si fa vedere e in apertura (5') Inguscio, in ripartenza viene fermato dal portiere Spina. Poi una punizione di Caputo (1') si infrange sulla barriera.

Sono senza esito le risposte dei cilentani con Maiese (20') due volte Catalano ( 26' e 31') e Nunziante al 34'. Il finale è di marca Barletta, l'ex Gelbison Camilleri, sfiora la rete di testa al 38' e al 46' Schelotto, scheggia il palo e su quest'azione si chiude la sfida. Entrambe restano in zona rischio e domenica il Santa Maria va sul campo di un'altra pericolante il Bitonto che con 15 punti occupa la penultima posizione.