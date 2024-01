Santa Maria Cilento, con il Barletta, è uno scontro salvezza

Il Santa Maria Cilento dopo aver perso il match in chiave salvezza sul campo del Gallipoli, è atteso da un altro confronto diretto per la permanenza in quarta serie. Sul cammino dei giallorossi di Castellabate, c'è il Barletta, formazione che a sorpresa si trova a dover lottare per le zone basse, i pugliesi con 21 punti precedono solo di 3 lunghezze il team guidato da Antonio Rogazzo, i quali sperano proprio di effettuare l'aggancio in classifica e migliorare la propria situazione. Il tecnico dei cilentani per questa gara recupera anche Chironi, che ha scontato il turno di squalifica, per cui ha solo problemi di scelta.

Sull'assetto tattico non dovrebbero esserci novità rispetto al consueto 4-3-3. Il match si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 14.30 arbitra Collier di Gallarate. La sfida salvezza potrà essere seguita in streaming sui canali Antenna sud e Telesveva.