Santa Maria Cilento, resta ai box la gara a Biancavilla rinviata per Covid

A distanza di sole 24 ore dal rinvio di Gelbison- Trapani, ne arriva un altro nel girone I di serie D e riguarda l'altra formazione cilentana: il Santa Maria, che in occasione della 16 giornata domenica 12 dicembre, avrebbe dovuto affrontare la trasferta in terra siciliana sul campo del Biancavilla.

La decisione di rinviare la partita l'ha stabilita il Dipartimento Interregionale, in seguito all'istanza fatta dal club isolano, il quale lamenta la presenza di alcuni calciatori risultati positivi al Covid-19. Per il Biancavilla è la seconda gara rinviata per lo stesso motivo, anche in questo caso non è stata fissata la data del recupero che sarà stabilito in un secondo momento presumibilmente nel nuovo anno.