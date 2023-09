Santa Maria Cilento-Bitonto 0-0, i cilentani non sfondano

Il Santa Maria Cilento abbandona quota zero, ma deve rinviare l'appuntamento con la vittoria. I giallorossi di Ferullo, con una prova di carattere e con grande convinzione hanno provato a superare la diga del Bitonto, ma alla fine si sono dovuti accontetare di un pareggio che sta molto stretto a Campanella e soci. Il match andato in scena al Carrano per certi versi è stato un monologo dei padroni di casa che sia nella prima frazione che nella ripresa hanno preso d'assalto la porta di Taraolli, il quale quando non è riuscito a salvare con i suoi interventi ci hanno pensato i legni.

Da segnalare una sola azione del Bitonto in apertura al 7' con Moscelli che di testa manda fuori, poi solo Santa Maria, al 23' ci prova Catalano, poi nel finale di frazione al 43' Maio, ma non trova la porta e al 46' Catalano trova pronto l'estremo pugliese. Nella ripresa al 7' Coulibaly impegna Taraolli, il quale si ripete con grande prontezza al 12'. la gara resta in mano dei giallorossi che ci provano con altre iniziateve ma trovano sulla loro strada il portiere avversario ancora decisivo un suo intervento su Paesano.

I minuti trascorrono e al 40' Clemente rischia un clamoroso autogol ma il risultato non muta e al triplice fischio è 0-0 con il Santa Maria che conquista il primo punto e pensa alla prosssima trasferta sul campo del Martina.