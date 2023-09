Santa Maria Cilento-Bitonto, Ferullo: «Adesso ci servono punti»

Dopo due giornate il Santa Maria Cilento è ancora fermo al palo per aver rimediato altrettante sconfitte con Gallipoli e Barletta, eppure la squadra giallorossa sul piano del gioco ha lasciato una buona impressione. Il tecnico Osvaldo Ferullo però non si accontenta e chiede di più: «Nelle due prestazioni precedenti abbiamo espresso un buon calcio, ma questo non basta più perchè la classifica dice in modo spietato che abbiamo zero punti e per questo con il Bitonto c'è bisogno di cominciare a farne per cominciare a risalire e per farlo bisogna superare una squadra che sembra essere più disposta alle gare in esterno per questo dobbiamo essere pazienti, furbi e intelligenti per provare a portare a casa l'intera posta».

Per questa gara con i pugliesi il tecnico dei cilentani recupera due pedine: Nunziante e D'Auria, che saranno a disposizione.

La gara con il Bitonto si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle 15: arbitra Bernardini di Ciampino.