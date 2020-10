Il Santa Maria Cilento continua nella sua striscia positiva e allunga la serie utile andando ad espugnare il campo del Paternò, gara che si è giocata sul neutro di Biancavilla. Una vittoria meritata per i giallorossi cilentani per il gioco espresso. I padroni di casa ad eccezione di una traversa colpita nei minuti iniziali, non hanno mai di fatto impensierito l'estremo difensore Grieco.

Poi il pallino è passato in mano a Campanella e soci, che dopo aver fatto le prove generali del gol,lo hanno trovato al minuto 39: Maggio, è abile a sfruttare di testa un preciso assist di Capozzoli, per la rete del vantaggio. Nella ripresa è sempre il Santa Maria a dettare i tempi e uno scatenato Maggio, si procura dapprima un penalty e poi lo trasforma con freddezza, siglando la sua doppietta personale e portando i giallorossi sullo 0-2. Prima del triplice fischio la squadra di Gianluca Esposito, sfiora anche il tris ma il risultato non muta e il Santa Maria torna dalla trasferta siciliana con la meritata vittoria che la fa salire a quota 8 in classifica a ridosso della zona playoff.

