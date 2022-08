Santa Maria Cilento, colpo in attacco: arriva Bonanno

Dopo la presentazione della squadra avvenuta ieri sera ai tifosi, il Santa Maria Cilento del presidente Francesco Tavassi annuncia un altro importante innesto da mettere a disposizione del tecnico Di Gaetano. Si tratta dell'esperto attaccante Tommaso Bonanno, 27 anni, che arriva dal Cittanova e nella passata stagione con la formazione calabrese ha realizzato 21 reti.

Bonanno, conta presenze anche in serie C, e con le diverse casacche vestite ha totalizzato 160 presenze con 60 reti messe a segno. Il calciatore dopo la firma si è sottoposto alla foto con la sciarpa giallorossa del Santa Maria e da subito si è messo a disposizione della squadra per iniziare il nuovo percorso con i cilentani.