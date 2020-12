Il Santa Maria Cilento esce indenne dalla insidiosa trasferta sul campo del San Luca che prima di questa sfida si presentava nel gruppo delle quattro capoliste. E' stata una sfida maschia che come del resto su tutti gli altri cmpi si è aperta con il minuto di raccoglimento per ricordare Paolo Rossi. Il match si giocato su un terreno leggermete allentato con le difese che riescono ad avere la meglio sui rispettivi avanti e per questo non ci sono particolari azioni di rilievo. Il Santa Maria anche dopo l'ingesso di Foufoue subentrato all'infortunato Bozzaotre, prova a creare qualche problema alla squadra calabrese, ma nel finale della prima frazione sono i padroni di casa a rendersi pericolosi. Nella ripresa meglio il San Luca, ma dopo i cambi operati da Gianluca Esposito, i cilentani quasi allo scadere sfiorano il colpaccio con Tempte, che chiama agli straordinari il portiere Pedretti. Il risultato non cambia e finisce 0-0.

