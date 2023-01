Santa Maria Cilento cala il poker con il Paternò (4-0) e scala in classifica

Per il Santa Maria Cilento arriva un largo successo nel turno interno con il Paternò, la formazione di Castellabate al suo quinto risultato utile consecutivo centra una netta affermazione al cospetto di un team che non è mai apparso in grado di creare problemi ai ragazzi del tecnico Di Gaetano, il quale ha schierato il 4-4-2.

Fin dall'inizio del match il controllo è stato sempre nelle mani dei padroni di casa che dopo aver provato a sbloccare la contesa in più occasioni hanno dovuto attendere quasi il tramonto della prima frazione per riuscire a realizzare la rete del vantaggio. Al minuto 43 una punizione di Catalano viene finalizzata in modo vincente da Coulibaly che in spaccata batte Mittica. E sull'1-0 per i giallorossi cilentani si va al riposo.

Nella ripresa la squadra del presidente Tavassi, controlla agevolmente e al 23' Maio, imbecca Ielo, il quale da poco entrato in campo firma il 2-0. Il Paternò quasi non pervenuto, si fa notare solo alla mezzora con una conclusione che finisce sul fondo. Il Santa Maria continua spingere e al 37' è sempre Maio, nella veste di uomo assist a servire Amata, che solo davanti alla porta siciliana non sbaglia a fa tris. In pieno recupero arriva anche la rete del poker giallorosso a frimarla è Gaeta, al suo primo centro stagionale. Con questa vittoria il Santa Maria Cilento si porta a 25 punti a centro classifica allontanandosi dalla zona rossa. E domenica c'è la trasferta con il Città di Sant'Agata che occupa la quarta posizione con 32 punti.