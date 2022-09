Santa Maria Cilento, altri due under: il portiere Guerra e il difensore Scalia

Il Santa Maria Cilento, proprio alla vigilia del debutto in campionato previsto per domani sul campo amico del Carrano di Castellabate contro il Locri, ufficializza gli ingaggi di Antonio Guerra e di Alex Scalia.

Guerra, 20 anni, va a completare la batteria dei portieri a disposizione di mister Di Gaetano. L'estremo difensore under ha giocato in serie D con la maglia del Vastogirardi.

Scalia, 18 anni, è un difensore, che arriva dal settore giovanile della Pro Vercelli. Entrambi sono stati presentati allla stampa.

La squadra, dal canto suo, ha svolto in mattinata la rifinitura in vista del match con i calabresi. Il fischio d'inizio è previsto per le 13, arbitra Sciolti di Lecce.