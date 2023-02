Santa Maria Cilento-Sancataldese 2-0, doppietta di De Marco

Il Santa Maria Cilento quando sente aria di casa si trasforma e lascia poco o niente alle avversarie. Con la Sancataldese gli uomini del tecnico Di Gaetano, dopo lo stop nel turno precedente ritornano alla vittoria. Un successo che è maturato nella seconda frazione, mentre nel primo tempo sono stati gli ospiti a rendersi più pericolosi, infatti, nei primi due minuti creano due occasioni con Giacinti e Bonanno, ma in entrambe le circostanze si fa trovare pronto Cannizzaro. Per i giallorossi una sola conclusione di Catalano che non crea pericoli a Dolenti.

La svolta arriva in apertura di ripresa il cronometro segna il minuto 4 quando De Marco, da posizione defilata lascia partire un tiro che beffa Dolenti, e da il vantaggio agli uomini di Di Gaetano. La Sancataldese si fa vedere al 19' con un colpo di testa di Tuccio, ma è attento l'estremo di casa. Intorno alla mezzora due occasioni per i giallorossi cilentani dapprima Tandara, manda fuori, poi Catalano colpisce il palo. E' il preludio al raddoppio che arriva al 39' un assist di Ferrigno pesca la testa di De Marco e per l'attaccante è doppietta.

E sul 2-0 si chiude il match con il Santa Maria che sale a 34 punti e consolida la posizione di centro classifica e domenica in trasferta affronta il derby regionale sul campo del Real Aversa che con 24 punti è in piena zona playout.