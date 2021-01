Il Santa Maria Cilento, contro le squadre di bassa classifica ha finito per frenare bruscamnete la sua corsa nei quartieri nobili racimolando un solo punto in due gare, e domani gli uomini di Gianluca Esposito, trovano sulla loro strada un'altra pericolante come il Città Sant'Agata che occupa la terz'ultima piazza. Tra i giallorossi di Castellbate c'è voglia di immediato riscatto come ha detto in sede di presentazione il centrocampista Francesco Simonetti: " Dopo il pari beffa con il Marina di Ragusa, la voglia di tutti noi è di riscattarci . In settimana con mister Esposito, abbiamo preparato al meglio la trasferta consci di andare ad affrontare una battaglia. Siamo anche consapevoli che pur essendo una matricola sulla carta ora tutte le avversarie ci aspettano come una big e per questo d'ora in avanti dovremo lavorare ancora più intensamente perchè la stagione è ancora lunga". Per questa sfida Esposito, deve ancora rinunciare agli infortunati Dentice, Romanelli e Della Torre, ma proporra il consolidato 4-3-3. Si gioca a Sant'Agata di Militello e il fischio d'inizio è previsto per le 14.30 arbitra Di Loreto di Terni.

