Il Santa Maria Cilento, va a caccia del quarto risultato utile consecutivo ed è chiamata ad affrontare la terza gara in sette giorni e ritorna in campo dopo il recupero sul campo del Castrovillari di mercoledì. Ora la truppa giallorossa del presidente Tavassi, sarà di scena sul campo del Paternò. Per questa sfida il trainer dei cilentani Gianluca Esposito può contare su tutti gli uomini e appare intenzionato a proporre il collaudato 4-3-3 con Ragosta, Maggio e Ragosta come terminali. La gara si gioca allo stadio Raiti di Biancavilla con inizio alle ore 14.30 " Contro il Paternò - dice Esposito - si conclude un trittico di gare iniziato con l'Fc Messina, vogliamo dare continuità ai risultati ed abbiamo tutte le carte in regola. Di fronte abbiamo un avversario che torna a giocare dopo il riposo forzato e che sicuramente non farà regali. Noi però, non andremo a fare una gita e abbiamo dimostrato di poter essere alla pari di tutte e questo lo vedremo anche con il Paternò". A dirigere la sfida è stato chiamato Lipizer della sezione di Verona.

