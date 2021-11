Cavese ko 3-1: il Santa Maria Cilento ai sedicesimi di Coppa Italia

Al Santa Maria Cilento basta un tempo per chiudere la pratica Cavese e accedere ai 16esimi di Coppa Italia. Grande protagonista della vittoria l'italo-romeno Madlin Tandara, che sigla una tripletta e si porta a casa il pallone e regala ai giallorossi il passaggio del turno. Ferazzoli, trainer della Cavese effettua un ampio turnover e schiera dall'inizio ben 8 under, non è da meno Nicoletti, dei padroni di casa, che inizia con 5 under che diventano quasi subito sei.

La gara si mette in discesa per il Santa Maria: dopo soli 4' l'estremo Paduano, in area travolge Borges, al debutto dopo l'infortunio, inevitabile il penalty che trasforma Tandara, spiazzando il portiere.

La Cavese prova a reagire e al 9' colpisce il palo con Corigliano, ed è l'unico lampo dei metelliani, che nel finale di tempo crollano, sotto i colpi dell'attaccante giallorosso, il quale, al 37' su una bella iniziativa di De Mattia, piazza il colpo vincente del raddoppio. Il tris arriva al 44' Quaranta liscia l'intervento e consente a Tandara di piazzare il preciso diagonale che manda le squadre al riposo sul 3-0. Nella ripresa la Cavese, solo nel finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Zielski, accorcia le distanze ma si vede costretta a lasciare la Coppa, invece prosegue il cammino dei cilentani che agli ottavi troveranno una tra Cittanova e Francavilla.