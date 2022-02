Santa Maria Cilento, cede 2-1 al Lamezia e resta fuori dalla zona playoff

Il Santa Maria Cilento dopo tre pareggi senza reti incappa nella sconfitta sul campo di big del girone: il Lamezia Terme. La formazione di Nicoletti, ha provato a tenere testa ai calabresi, ma l'inizio spumeggiante dei ragazzi di Campilongo, trova lo sbocco giusto al 14' con Bollino, che di sinistro batte Grieco. E sull'1-0 termina la prima frazione. Nella ripresa al 12' arriva il raddoppio del Lamezia: un corner viene sfruttato di testa da Sirignano. Passano solo tre minuti e il Santa Maria accorcia le distanze: una punizione di Simonetti, trova Maggio che piazza l'inzuccata vincente. Nella parte conclusiva del match il Santa Maria resta anche in dieci per l'espulsione di Konios. Il risltato non muta e i cilenatni tornano a casa senza punti e domenica li attende un altro match difficile, i giallorossi cilentani ospitano al Carrano la Cavese.