Santa Maria Cilento Citro e Vitale convocati per la Rappresentiva serie D

Il Santa Maria Cilento in attesa di sapere quando dovrà recuperare la gara con il Biancavilla rinviata per Covid nelle fila del club siciliano, e con un cammino finora positivo in campionato con la zona playoff in piena corsa, si vede arrivare un'altra bella notizia che premia il lavoro che sta facendo il presidente Francesco Tavassi, che da anni punta sul settore giovanile.

E in quest'ottica vanno lette le due convocazioni fatte dall'allenatore della selezione di serie D Giuliano Giannichedda, il quale per la rappresentativa di Serie D che prenderà parte anche quest'anno tra le altre competizioni alla Viareggio Cup, ha deciso di chiamare per il raduno in programma mercoeldì 15 presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, due under del club cilentano, si tratta di Pietro Citro,classe 2003 e Mattia Vitale, del 2004. La notizia è stata commentata con grande entusiasmo tra i dirigenti giallorossi.