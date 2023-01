Santa Maria Cilento con il Cittanova per riprendere a vincere parla l'ex De Leonardis

Il Santa Maria Cilento si vuole lasciare alle spalle il pesante ko rimediato in Sicilia sul campo del Sant'Agata e proverà a sfruttare il fattore campo nel match della quarta di ritorno con i calabresi del Cittanova che occupano con 21 punti la zona palyout.

Una sfida particolare per l'ex Gabriele De Leonardis, il quale nel presentare la gara ha parlato di vittoria da centrare per lasciarsi ancora più dietro una potenziale avversaria nella lotta salvezza e si è detto certoo che la squadra possa offrire una prova di carattere per non vanificare gli sforzi che sta facendo la società del presidente Tavassi. Intanto arrivano buone notizie per la classifca "Giovani D Valore", dove il club cilentano al termine dell'andata si conferma al secondo posto. La gara con il Cittanova in programma al Carrano avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Testaì di Catania.