Santa Maria Cilento, due conferme: Campanella e Coulibaly

In casa Santa Maria Cilento è tempo di pensare alla prossima stagione, da domani e fino al 12 agosto la squadra del presidente Francesco Tavassi, agli ordini del nuovo allenatore Osvaldo Ferullo, partirà per il ritiro che questa volta si svolgerà a Campagna ( Salerno) e vedrà il Santa Maria presentarsi al via per il quarto anno in serie D.

Intanto, dopo gli arrivi di Bonfini, dell'argentino Mayadana, e degli attaccanti Catania e Gassama, sono arrivate le firme di due pilastri del club giallorosso, si tratta del capitano Francesco Campanella e di Kassam Coulibaly, che hanno raggiunto l'accordo con la società di Castellabate. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi colpi di mercato.