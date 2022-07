Santa Maria Cilento, due conferme il capitano Campanella e Tandara

Per il Santa Maria Cilento, alla terza satgione in serie D arrivano due importanti conferme. A firmare per un'altra stagione con il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, sono stati il capitano Francesco Campanella, 33 anni, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dei cilentani per 47 volte tra campionato e Coppa Italia, e l'attaccante Italo-romeno Madalin Tandara, 24 anni, che nelle due stagioni con il Santa Maria ha realizzato 20 reti in 57 presenze. Dopo la foto di rito i due calciatori che hanno dichiarato all'unisono: " Ci sentiamo parte integrante del progetto, con l'obiettivo di dare un contributo alla crescita del club".