Santa Maria Cilento in Coppa Italia troverà il Cittanova. Borges, stop 2 mesi

Il Santa Maria Cilento ha conosciuto oggi il nome della prossima avversaria che troverà nei sedicesimi di Coppa Italia di serie D. I giallorossi di Castellabate, se la dovranno vedere con il Cittanova che ha superato per 2-0 il Francavilla. Avendo entrambe disputato l'ultima gara in casa sarà necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi dovrà giocare in casa considerato che è prevista una gara unica per il passaggio agli ottavi della manifestazione tricolore. Intanto, non ci sono buone notizie per il tecnico Angelo Nicoletti, l'infermeria già affollata si allarga per la presenza anche dell'attaccante Borges, che dopo l'infortunio rimediato con la Cavese, ha subito l'intervento alla clavicola, e dovrà rimanere fermo ai box per circa due mesi.