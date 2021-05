Santa Maria, il Covid ferma la squadra Rinviate le gare con Rende e Ragusa

Una tegola inattesa si abbatte sul Santa Maria Cilento. La squadra giallorossa dopo l'ottimo pareggio ottenuto sul campo della capolista Acr Messina, si trova ora a fare i conti con il Covid. Nel corso del consueto test anti Covid che ogni settimana viene svolto, sono emerse alcune positività nel gruppo squadra, per cui il club del presidente Francesco Tavassi, ha comunicato la situazione al Dipartimento Interregionale, che ha disposto secondo prassi il rinvio delle prossime due gare: quella in programma domenica al Carrano di Castellabate, con il Rende e quella in programma mercoledì 19 nel turno infrasettimanale sul campo del Marina di Ragusa. Intanto dal sodalizio cilentano fanno sapere che sono state sospese tutte le attività della prima squadra, mentre proseguono regolarmente quelle dell'attività di base e che nel contempo si è proceduto alla sanificazionedell'impianto sportivo.