Santa Maria Cilento ancora ai box per Covid: rinviate Sant'Agata e Licata

Per il Santa Maria Cilento sarà un finale di stagione molto tribolato. Il sodalizio giallorosso del presidente Francesco Tavassi, dopo aver dovuto saltare le sfide con Rende e quella odierna con Marina di Ragusa, a causa del Covid-19 che ha colpito alcuni uomini del gruppo squadra tanto da far interrompere anche le sedute di allenamento, si trova ancora in una situazione di emergenza, infatti, la formazione giallorossa del trainer nolano Gianluca Esposito, sarà costretta a non giocare anche le prossime due partite in programma domenica 23 in casa con il Città di Sant'Agata e il recupero già fissato per mercoledi 26 sempre al Carrano con il Licata.

Lo ha reso noto la società cilentana con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale vista la perdurante situazione in cui si sono vnuti a trovare i calciatori. Ovviamente, sarà il Dipartimento Interregionale a fissere le nuove date per i recuepri.