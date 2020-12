Il match dell'ottava giornata di andata di serie D girone I tra il Santa Maria Cilento e il Dattilo, in programma allo stadio Carrano di Castellbate, è stato anticipato a sabato con inizio alle ore 14.30, la decisione ha avuto l'avallo da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che ha ratificato gli accordi intercorsi tra le due società di giocare un giorno prima la gara inizialmente programmata per domenica 20. La società cilentana del presidente Francesco Tavassi, inoltre ha reso noto che questo confronto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del club al costo di 5,49 euro. La visione del match sarà gratuita per i possessori della Fidelity Card. Intanto oggi agli ordini del tecnico Gianluca Esposito, è ripresa la preparazione per Maggio e company.

