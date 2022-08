Santa Maria Cilento, arriva De Marco ex Cittananova

Per il Santa Maria Cilento che ha visto slittare l'inizio del campionato dopo essere stata inserita nuovamente nel girone I a causa del ricorso presentato dal Giarre, per cui il via è previsto per il 18 settembre, continuano invece le operazione di mercato in entrata, l'ultimo innesto che il club ha messo a disposizione del tecnico Di Gaetano, è l'esterno di attacco Giuseppe De Marco, 26 anni, che arriva dal Cittanova,dove nella scorsa stagione ha totalizzato 35 presenze mettendo a segno 5 reti, una della quali proprio contro la formazione cilentana del presidente Francesco Tavassi.

L'esperto attaccante si è già aggregato con i compagni giallorossi. De Marco, ritrova a Castellbate il tecnico Di Gaetano, che era il tecnico della formazione calabrese nella passata annata sportiva.