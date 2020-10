Per il Santa Maria Cilento è arrivato il tanto atteso giorno dello storico debutto sul campo amico del Carrano nel campionato di serie D. Ma nonostante l'impegno del presidente del club giallorosso Francesco Tavassi, di rendere aperto ai tifosi questo storico match, non è arrivato l'ok da parte delle autorità preposte, pertanto gli spalti dell'impianto di Castellbate rimarranno vuoti. Un vero peccato ma in casa Santa Maria si spera che in tempi brevi i tifosi possano ritornare allo stadio.



Intanto la squadra ha preparato la sfida con il Rotonda affettuando le solite sedute ed anche stamane nella rifinitura si è visto un clima sereno. Gianluca Esposito, nel presentare il confronto con l'altra matricola ha evidenziato che bisogna evitare gli errori ed avere un atteggiamento meno pigro mentalmente. «Cercheremo di ottenere la vittoria ma senza l'assillo in quanto il nostro obiettivo è la salvezza da conquistare con un percorso di crescita. Di fronte avremo una squadra che arriva da una bella vittoria e con il morale alto, ma se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa i tre punti». La gara del Carrano il cui inizio è previsto per le 15 sarà diretta da Nigro di Prato. © RIPRODUZIONE RISERVATA