Santa Maria Cilento, derby con Cavese un altro esame per ritornare in alto

Il Santa Maria Cilento che non vince dall'8 dicembre e che nelle ultime quattro uscite ha rimediato 3 pareggi ed una sconfitta nel turno infrasettimanale sul campo di Lamezia si appresta ad affrontare il derby con la Cavese lanciata all'inseguimento della capolista Gelbison. La sfida in programma al Carrano di Castellabate, oltre al match di andata vinto dai metelliani, presenta un solo precedente sul campo della formazione cilentana, in occasione della gara dei 32esimi di Coppa Italia, e nell'occasione i giallorossi di Nicoletti, si imposero 3-1 eliminando i più quotati avversari. E il tecnico cilentano, pur ricordando con piacere il precedente non si culla sugli allori e dice: " Troveremo una squadra che ha cambiato molto a partire dalla guida tecnica e che nelle ultime ore ha potenziato ulteriormente l'organico. Per noi e per tutta Castellabate è un vanto ospitare un team dal passato glorioso e noi cerceremo di ottenere il massimo per rimanere attaccati alla zona alta della classifica" . Si inizia alle ore 14.30 e dirige Iannello di Messina.