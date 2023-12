Santa Maria Cilento, derby con la Paganese con due nuovi arrivi

Il Santa Maria Cilento chiamato domani all'anticipo nella gara casalinga con la Paganese, alla vigilia del derby ha piazzato due innesti, assicurandosi le prestazioni del difensore Simone Brugaletta, 29 anni, reduce dalla prima parte di stagione giocata con la maglia del Ragusa. Si tratta di un elemento esperto della categoria, con un passato anche in serie C con il Teramo.

In D ha vestito le maglie di Gela, Chieti, Città di Sant’Agata, Acireale e Ragusa. E’ un innesto importante per il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico Rogazzo in vista della seconda parte della stagione sportiva. Inoltre il club giallorosso del presidente Tavassi, hannunciato anche l'acqusito di Franciszek Szymański.

Nato a Varsavia, classe 2005, Szymański è una mezz’ala dotata di buona struttura fisica e qualità tecniche. Arrivato giovanissimo in Italia, è cresciuto nel settore giovanile del Benevento ed ha indossato nella prima parte del campionato la maglia del Gravina, avversaria dei giallorossi nel girone H. Szymański sarà già a disposizione di Rogazzo per la gara contro la Paganese.

Il match in programma al Carrano di Castellabate avrà inizio alle ore 14.30 dirige Sacco di Novara.