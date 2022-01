Santa Maria Cilento con il Real Aversa per riprendere la corsa ai playoff

Il Santa Maria Cilento arriva da due pareggi senza reti che ne hanno rallentato la corsa verso la parte nobile della classifica in particolare nei primi 5 posti che valgono i playoff. E nella prima di ritorno i giallarossi di Castellabate, intendono riprendere il cammino ritrovando la via della rete e soprattutto i tre punti nel derby regionale con il Real Aversa, compagine battuta a domicilio nel turno inaugurale di questo torneo, per cui si cerca il bis per non perdere altro terreno in attesa dei due recuperi con San Luca e Portici. Per questa sfida il tecnico dei cilentani Angelo Nicoletti, dispone di tutti gli uomini e proporrà il consolidato 4-3-3. Si gioca al Carrano con inizio alle ore 14.30 arbitra Boiani di Pesaro.