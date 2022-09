Santa Maria Cilento, Di Gaetano: «Dispiace per il ko ma siamo in crescita»

La seconda sconfitta consecutiva del Santa Maria Cilento con i giallorossi di Castellbate fermi ancora la palo non sembra preoccupare eccessivamente l'allenatore dei cilentani Francesco Di Gaetano,il quale appare molto tranquillo nonostante l'avvio in salita: " Certo dispiace per il risultato negativo, ma ho visto una squadra in crescita. Siamo molto migliorati rispetto alla prima uscita. Ovviamente, bisogna lavorare e migliorare soprattutto su alcuni aspetti e commettere meno errori tecnici che sono risultati fatali. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo essere andati sotto, poi non siamo stati bravi a tenere il pareggio. Finora abbiamo lasciato l'intera posta agli avversari pur non subendo il loro gioco. Forse devo essere più bravo a trasmettere una maggiore combattività. Ritengo comunque che siamo sulla strada giusta e penso che già domenica con il Sant'Agata possa arrivare un risultato positivo".