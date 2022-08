Santa Maria Cilento, Di Gaetano: «Un girone affascinante»

Il Santa Maria Cilento dopo aver concluso la serie di test amichevoli ed in vista del debutto ufficiale con il primo turno di Coppa Italia che opporrà i giallorossi di Castellabate domenica in casa con il Lamezia, è il tecnico Francesco Di Gaetano, a fare il bilancio di questa fase della preparazione:

«In queste settimane di lavoro abbiamo fatto progressi significativi dal punto di vista tecnico-tattico, siamo sulla buona strada anche se dobbiamo certamente migliorare facendo integrare i nuovi innesti e queste settimane che ci separano dall'inizio del campionato che per il nostro girone è slittata al 18 settembre ci dovranno servire a trovare la quadra e arrivare nel modo migliore all'appauntamento».

Poi il tecnico si sofferma sul girone I che ancora una volta ospiterà la formazione cilentana: «E' un raggruppamento davvero affascinante che presenta formazioni blasonate con in testa Catania e Trapani, ma anche Lamezia nostra prossima avversaria, a lottare per il salto in C, un girone nel quale cercheremo di dire la nostra e di ben figurare».