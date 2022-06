Santa Maria Cilento, Di Gaetano è il nuovo allenatore

Dopo aver promosso a responsabile dell'area tecnica Angelo Nicoletti, il Santa Maria Cilento ha scelto il nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione che per i giallorossi di Castellabate è la terza consecutiva in serie D. La scelta è ricaduta su Francesco Di Gaetano, 49 anni, palermitano, che arriva dal Cittanova. Allenatore professionista Uefa A, ha svolto anche il ruolo di secondo con il Trapani, in occasione della promozione dei granata in serie B, per Di Gaetano, anche esperienze sempre in serie D con Paceco e Biancavilla. Ora è arrivata la chiamata del Santa Maria e le prime dichiarazioni del neo trainer della formzione cilentana sono tese a dare risalto al progetto che il club porta avanti da sempre.

«Mi sono sentito subito a casa, il presidente Tavassi mi ha fatto una grande impressione, sono entusiasta di poter avere questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare. Porteremo avanti il progetto che vuole valorizzare i giovani e nel contempo cercheremo di alzare l'asticella migliorando la classifica».

Parole di benvenuto da parte del patron Tavassi: «È un tecnico giovane e preparato, con il quale cercheremo di tagliare importanti traguardi. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro alla guida del Cittanova, non ci resta che partire per una nuova stagione».