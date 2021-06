Santa Maria Cilento, è divorzio dopo una stagione con Esposito

Dopo una sola stagione termina il rapporto di collaborazione nella guida tecnica tra l'allenatore Gianluca Esposito e il Santa Maria Cilento, matricola della serie D che il trainer nolano, ha condotto ad una tranquilla salvezza centrata con largo anticipo e raggiungendo l'ottavo posto con 45 punti ed una gara ancora da giocare. Inoltre il team giallorosso cilentano, risulta tra le migliori difese del girone con sole 27 reti subite.

Questi in sintesi due numeri dell'annata che ha visto Esposito, guidare la formazione del presidente Francesco Tavassi. Stamane la società ha diramato un comunicato nel quale annuncia l'interruzione del rapporto di collaborazione: «Avremmo voluto continuare il percorso intrapreso un anno fa con l'allenatore Gianluca Esposito - afferma il presidente Tavassi - ma per poterlo fare è necessaria la volontà di entrambe le parti. Mister Esposito, ci ha comunicato di dover lasciare la guida tecnica al termine della stagione sportiva. Ci spiace molto questa sua volontà perchè avremmo voluto portare avanti il progetto tecnico avviato, che ha consentito al club di ben figurare già al suo primo anno assoluto in serie D».

Il comunicato si chiude con i ringraziamenti di rito e gli auguri per il suo prosieguo di carriera. Per i dirigenti del Santa Maria Cilento, ora parte la caccia al nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione nel torneo di quarta serie.