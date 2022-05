Santa Maria Cilento domani in campo per il recupero a San Luca

Il Santa Maria Cilento, dopo essersi congedata davanti ai suoi tifosi con una bella affermazione nel derby regionale con il Portici, che ha fatto consolidare la posizione di centro classifica, è attesa da altre due partite prima di chiudere questa stagione, si parte domani, quando gli uomini del tecnico Angelo Nicoletti, saranno impegnati nel recupero della 36sima giornata con il San Luca, la gara fu rinviata a causa dell'impraticabilità del " Corrado Alvaro" impianto che ospita la formazione calabrese. Per i giallorossi cilentani non ci sono defezioni. Il fischio d'inizio è prevesito per le ore 16 e la direzione del match è affidata a Albano di Venezia.