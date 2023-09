Santa Maria Cilento domani a Matera a caccia del colpaccio

Il Santa Maria Cilento schiodatasi dallo zero in classifica va a caccia della prima vittoria e cercherà di farlo sul campo del Matera, anche se deve cercare di trovare la via della rete e proprio nel reparto avanzato ha lavorato in questa settimana il tecnico giallorosso Osvaldo Ferullo.

" Ci siamo concentrati molto sulla fase offensiva che finora è apparsa la nota un po' stonata e proprio sotto quest'aspetto ho dato la mia attenzione per cercare di migliorare la fase di finalizzazione, per il resto al di là di qualche incertezza la squadra in fase difensiva sta rispondendo bene. A Matera sappiamo come del resto ogni partita sarà difficile ma noi scenderemo in campo per vincere senza timori".

Per la gara con i lucani torna a disposizione Nunziante, mentre non ci sarà Ferrante che a rimediato una lussazione alla spalla, per lui riposo forzato per 2/3 settimane.

La gara in programma a Matera al XXI settembre Franco Salerno inizia alle ore 15 e arbitra Zangara di Catanzaro.